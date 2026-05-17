رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت فرمانده گردان عزالدین قسام، تأکید کرد: اگرچه سال‌های عمر اشغالگران قبله اول مسلمانان، مملو از جنایت‌ها و خیانت‌های مختلف است، اما شهادت فرمانده گردان قسام در زمانه آتش‌بس، بار دیگر بر بدعهدی و پیمان‌شکنی آن‌ها مهر تأیید زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام آقای قالیباف به این شرح است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

بار دیگر دست جنایتکار رژیم سفاک صهیونی به خون مجاهدی بزرگ و نستوه آغشته شد و در زمانی که با وعده‌های دروغین جنایتکاران بدسابقه، به‌ ظاهر آتش‌بس در غزه قهرمان حاکم بود، "عزالدین الحداد" فرمانده گردان‌های دلاور عزالدین قسام به دست فرقه تبهکار صهیونی همراه با همسر و دختر خود به شهادت رسید.

این برادر مجاهد، عمری را در مبارزه با اشغالگران سرزمین خود در میدان رزم یا در زندان‌های دژخیمان صهیونیست، سپری و ۲ پسر خود را در همین مسیر تقدیم کرد.

اگرچه سال‌های عمر اشغالگران قبله اول مسلمانان، مملو از جنایت‌ها و خیانت‌های مختلف است، اما شهادت او در زمانه آتش‌بس، بار دیگر بر بدعهدی و پیمان‌شکنی آن‌ها مهر تأیید زد.

بدون شک، وعده الهی غیر قابل تغییر است و با ادامه خط مقاومت، سرنوشت ملت و سرزمین فلسطین به‌ دست فلسطینیان غیور رقم خواهد خورد.