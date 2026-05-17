رئیس کل دادگستری استان: رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی با همان روحیه، سلحشوری، شجاعت، خطرپذیری و خستگی‌ناپذیری عمل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری در بازدید از یک واحد تولیدی در شهرستان برخوار گفت: رژیم سفاک و جنایتکار آمریکا و اسرائیل در این جنگ ناجوانمردانه خسارت‌های جانی و مالی فراوانی از کودکان مظلوم و بیگناه میناب گرفته تا بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور وارد کردند تا معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و با اعمال فشار ملت بزرگ ایران را تسلیم کرده یا به تعبیر رهبر عزیز شهیدمان، ایران را ببلعند.

وی افزود: یکی از سندهای جنایت این جنایتکاران همین واحد تولیدی صنعتی است که مورد اصابت قرار گرفته و فضای فیزیکی آن با تخریب صد در صدی مواجه شده، اما مدیر این مجموعه با روحیه جهادی و تفکر انقلابی بدون واهمه و بلافاصله نسبت به شروع تولید بخشی از محصولات در محوطه اقدام کرده و روحیه تلاش و مجاهدت مدیر این مجموعه صنعتی در صحنه نبرد اقتصادی کشور می‌تواند یک نمونه و الگو باشد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: چنین اقدامی دقیقاً مشابه آن چیزی است که رزمندگان ما در میدان نظامی انجام می‌دهند و رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی با همان روحیه، سلحشوری، شجاعت، خطرپذیری و خستگی‌ناپذیری عمل می‌کنند و این تفکر و روحیه امروز بیش از هر زمان دیگری برای اعتلای نظام جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی جهانخواران، استکبار و صهیونیزم جهانی نیاز است.

جعفری گفت: برخی واحدهای صنعتی مجاور این واحد صنعتی نیز از این بمباران خسارت دیده و متضرر شده‌اند که مقرر شد ستاد اقتصاد مقاومتی استان با نظارت دادستان اصفهان و با مشارکت و حمایت مؤثر مسئولان مربوطه در تأمین اجتماعی، بانک و اداره‌کل صمت به زودی شاهد شکوفایی مجدد بلکه بهتر و بیشتر از گذشته این واحدها باشیم.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه از کارخانه ای در اصفهان به عنوان تولیدکننده یکی از محصولات غذایی اساسی بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و درخواست‌های مدیران این واحد تولیدی قرار گرفت و دستوراتی در رفع آن صادر کرد.