ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیه‌ای، به تشریح سیر تکوینی مصوبه سنجش و پذیرش در سه دولت متوالی، بر مرجعیت قانونی شورا بر اساس دستور صریح رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در بخشی از این بیانیه آمده است:

در پی طرح برخی مباحث درباره مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تبیین فرآیند طی‌شده و تنویر افکار عمومی، نکاتی را به استحضار ملت شریف ایران و داوطلبان عزیز می‌رساند:

فلسفه ورود و مأموریت حاکمیتی شورا سیاست‌گذاری در حوزه سنجش و پذیرش، ریشه در ضرورت‌های ملی و پاسخ به ناکارآمدی‌های انباشته‌شده‌ای دارد که با قوانین پیشین مرتفع نگردیده بود. اگرچه مجلس محترم در سال ۱۳۹۲ قانونی را در این زمینه مصوب نمود، اما عدم حل معضلات ساختاری و آسیب‌های روانی کنکور، موجب شد تا رهبر شهید انقلاب در آذر ۱۳۹۷، متعاقب استفساریه و مرقومه رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، طی دستوری صریح تکلیف فرمایند: «به این موضوع هم شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود و اعلام نظر کند.» این ارجاع راهبردی، فصل‌الخطاب قانونی برای ورود تخصصی شورا به این پرونده ملی بود.

پیشینه تاریخی و مرجعیت تخصصی ورود شورا به موضوع سنجش و پذیرش، امری مستحدثه نیست؛ این نهاد از ابتدای انقلاب اسلامی (مصوبات سال‌های ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۸) همواره در این حوزه پیشگام بوده و تقدم آن در وضع ضوابط کلان سنجش و پذیرش دانشگاه محرز است. ارجاعات رهبر شهید انقلاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات خطیر، نشان‌دهنده اعتماد وثیق نظام به جایگاه نخبگانی و فراجناحی این نهاد است. مسبوق به سابقه است که در موضوعات پیچیده‌ای همچون «وقف دانشگاه آزاد اسلامی»، علی‌رغم وجود نگاه‌های متفاوت در مجلس شورای اسلامی وقت، رهبری شهید با اعتماد به بازوی تخصصی شورا، تدوین اساسنامه دانشگاه را به این شورا ارجاع دادند که منجر به حفظ دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک سرمایه ملی گردید.

سیر تکوینی مصوبه در دولت‌های مختلف مصوبه فعلی کنکور در سه دولت متوالی (دولت‌های جناب آقایان روحانی، شهید رئیسی و پزشکیان) مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. دولت دوازدهم: فرآیند پژوهشی و تصویب اولیه کلیات بر اساس مطالعات تطبیقی و میدانی آغاز گردید. دولت سیزدهم: در زمان ریاست شهید رئیسی، بر اساس پیشنهاد وزیر وقت آموزش و پرورش، تأثیر پایه دهم به مصوبه اضافه گردید و در ادامه با حمایت ملی تمامی دستگاه‌ها، آزمون‌های استاندارد نهایی برگزار و با اجرای مصوبه مرجعیت به کتاب درسی و مدرسه بازگشت. دولت چهاردهم: در دوره ریاست جناب آقای دکتر پزشکیان، شورا در پاسخ به درخواست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌ها، با حذف تأثیر قطعی پایه دهم موافقت نمود تا فرآیند‌ها با دقت و آرامش بیشتری طی شود.

پشتوانه علمی و پژوهشی این مصوبه ماحصل سال‌ها کار کارشناسی، مطالعات تطبیقی و پژوهش‌های روش‌مند است. نتایج این پژوهش‌ها به وضوح نشان داد که نظام پیشین، با تمرکز بر یک آزمون چندساعته، موجب آسیب‌های عمیق به نظام تعلیم و تربیت شده بود. این مصوبه علاوه بر پژوهش‌های مذکور با برگزاری نشست‌های متعدد نخبگانی با حضور صاحب‌نظران دانشگاهی، رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران مدارس، وزرای محترم علوم، آموزش‌وپرورش، بهداشت و با حضور برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شد.

صیانت از امنیت حقوقی و ثبات نظامات آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی بر صیانت از آرامش روانی داوطلبانی که با اعتماد به قوانین رسمی، طی سال گذشته تلاش علمی داشته و نمرات مطلوبی کسب نموده‌اند، تأکید قطعی دارد. برای این عزیزان بر مبنای قوانین جاری، «انتظارات مشروع» و استحقاق علمی ایجاد شده است که هرگونه تغییر ناگهانی در قواعد، مصداق نادیده گرفتن زحمات آنان است. مطابق قوانین، هرگونه تغییر بنیادین باید حداقل یک سال پیش از اجرا اعلام شود؛ لذا شورا اجازه نخواهد داد امنیت روانی خانواده‌ها دستخوش تغییرات خلق‌الساعه گردد.

راهبری پویا و پایش مستمر اثربخشی مصوبه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با رویکردی پویا، فرآیند اجرای این مصوبه ملی را به‌طور مستمر رصد و اثرسنجی نموده و اثربخشی آن را در بستر‌های تخصصی مورد ارزیابی دقیق قرار می‌دهد. شورا همواره با نگاهی جامع و تعاملی، آمادگی خود را برای بررسی پیشنهاد‌های کارشناسی دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارت محترم آموزش و پرورش که منبعث از تجارب میدانی و در جهت تکامل این مسیر ملی باشد، اعلام می‌دارد.