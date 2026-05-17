مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: روند اعزام حجاج هرمزگانی از مدینه به مکه از دیشب آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، علی اصغر دهقانی افزود: امسال ۶۵۰ نفر از هرمزگان در پنج کاروان برای حج تمتع اعزام شده‌اند.

وی گفت: حجاج هرمزگانی هفت روز در مدینه و حدود ۲۳ روز در مکه اقامت خواهند داشت.

دهقانی افزود: زائران هرمزگانی از ۱۵ تا ۲۰ اردیبهشت به صورت زمینی به زاهدان و از آنجا با ۳ پرواز به مدینه منتقل شدند.

مدیر حج و زیارت هرمزگان گفت: ۳۹۸ تن از زائران هرمزگانی خانم و ۲۵۲ تن آقایان هستند.

دهقانی افزود: زائران هرمزگان پس از پایان حج در بازه زمانی ۱۱ تا ۲۲ خرداد به استان بازخواهند گشت که شیوه بازگشت بستگی به شرایط پروازی و فرودگاه‌های کشور در آن زمان دارد.