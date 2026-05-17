به گزراش خبرگزاری صداوسیما، علی اکبر ولایتی در پیامی در فضای مجازی نوشت: دیپلماسی عقیمِ ترامپ در پکن و بازگشت با دست خالی از چین، استیصال و عصبانیت ابوظبی از برملا شدن خبر سفر پنهانی نتانیاهو به این کشور و داده‌سازی‌های مخدوش پنتاگون، نمایانگر بحران محاسباتی در واشنگتن است.

در چنین مختصاتی، تهدیدات ترامپ که با دمیدن‌های تل‌آویو شعله‌ور می‌شود، «ورود به یک تله‌ی راهبردی است». فرو افتادن در این چاه با طناب اسرائیل، تاوانی سنگین دارد؛ به زودی، واشنگتن باید با فانوس به دنبال بقایای اعتبار خود در غرب آسیا بگردد.