خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «ولی‌الله ناصری» مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام با تاکید بر اهمیت همراهی شهروندان برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و گذر از روز‌های گرم سال، اظهار داشت: مردم استان که همیشه در میدان‌های گوناگون پای کار این کشور بوده‌اند، اگر تنها ۱۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند، بدون خاموشی از تابستان عبور خواهیم کرد و مشمول بخشودگی ۳۰ درصدی قبض‌ها نیز خواهند شد.

وی با اشاره به این که مدیریت دستگاه‌های سرمایشی نقش چشمگیری در پایداری شبکه برق دارد، افزود: اگر به جای آن که با مصرف ۱۰۰ درصدی دچار محدودیت شویم، تنها ۹۰ درصد مصرف داشته باشیم، می‌توانیم برق را برای همه آحاد جامعه تامین کنیم به گونه‌ای که هیچ خانه‌ای بی‌برق نماند و هیچ بخش کشاورزی و صنعتی نیز با محدودیت روبه‌رو نشود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام درباره گام‌های عملی این دستگاه برای مدیریت شبکه یادآور شد: تا کنون در بازرسی‌های کارشناسی طرح مهتاب، یک‌هزار انشعاب غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده است.

ناصری همچنین به اجرای طرح ملی «سبا» اشاره کرد و ادامه داد: در قالب این طرح، برنامه‌های گوناگونی در حوزه بانوان و کودکان در دست اجرا است تا بتوانیم با فرهنگ‌سازی میان بانوان، دانش‌آموزان و قشر‌های گوناگون جامعه، فرهنگ مدیریت مصرف را در برنامه بلندمدت نهادینه کنیم.

وی با بیان اینکه کار‌های خوبی در زمینه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برداشته شده است، اضافه کرد: در تابستان، استفاده از وسایل سرمایشی سبب می‌شود مصرف برق در منطقه‌های گرمسیری استان به چهار تا پنج برابر مصرف پایه و در منطقه‌های شمالی استان تا سه برابر نسبت به زمستان افزایش یابد.

ناصری تاکید کرد: این کاهش مصرف کاملا ساده و قابل تحقق است و با خاموش کردن وسایل غیرضروری و مدیریت بار‌های سرمایشی، می‌توانیم بیش از یک‌هزار مگاوات کاهش بار در شبکه سراسری ایجاد کنیم تا برق در هر لحظه برای ۱۰۰ درصد جامعه در دسترس باشد.

شرکت توزیع برق استان ایلام ۲۷۰ هزار مشترک دارد که افزون بر نیمی از آنها خانگی است.

این استان دارای هشت هزار کیلومتر شبکه توزیع برق و بیش از ۹۰ هزار چراغ روشنایی است.