برپایی نمایشگاه نقاشی گروهی «بومهای کوچک، رویاهای بزرگ» در نیشابور
به مناسبت بزرگداشت روز ملی حکیم عمر خیام نیشابوری، نمایشگاه نقاشی «بومهای کوچک، رویاهای بزرگ» در نگارخانه کمال الملک نیشابور برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: در این نمایشگاه، ۱۱۳ اثر از ۳۰ هنرجو از کودکان رده سنی ۴ تا ۱۲ سال هنرجویان آموزشگاه هنرهای تجسمی با تکنیکهای مدادرنگی، آبرنگ، گواش، پاستل روغنی که کودکان با نقاشیهای داستان محور خود، آسمان و ستارهها را با خیالِ خیام در هم آمیختهاند در ابعاد ۲۵×۲۰ و ۷۰×۵۰ در معرض دید عموم علاقهمندان قرار گرفته است.
حمید رضا آتشی گفت: نمایشگاه نقاشی گروهی «بومهای کوچک، رویاهای بزرگ» از یکشنبه ۲۷ تا سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در نگارخانه کمال الملک واقع در خیابان شهید جعفری (راه آهن) مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برپا است.