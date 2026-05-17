به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان درگفتگو با خبرنگار صدا وسیما اعلام کرد: ابراهیم سالاری مقدم اهل سرایان صبح امروز در سن ۷۰ سالگی بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت.

دستگردی افزود: این زائر سرایانی از طریق کاروان فردوس به عربستان اعزام شده است.

به گفته وی مرحوم ابراهیم سالاری مقدم به همراه همسرش به حج تمتع مشرف شده بود.

وی گفت: خاکسپاری و بازگشت پیکر این زائر از عربستان پس از تصمیم گیری وراث انجام خواهد شد.

