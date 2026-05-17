به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، فرماندار تاکستان با اعلام این خبر گفت: این اقدام با هدف تأمین نیاز‌های آبی بخش کشاورزی و حمایت از بهره‌برداران منطقه انجام می‌شود.

سلمانی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی در شرایط فعلی اظهار کرد: رهاسازی آب سد نهب بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته تا بخشی از نیاز کشاورزان تأمین شود.

فرماندار تاکستان افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب، انتظار می‌رود کشاورزان در روند آبیاری، اصول مصرف بهینه را رعایت کنند تا آب رهاسازی‌شده، بیشترین بهره را برای منطقه داشته باشد.



