به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم کوتاه «ملاتونین» به نویسندگی و کارگردانی حنانه دلیری و تهیه کنندگی روزبه سجادی حسینی در اولین حضور جهانی خود در بخش مسابقه پنجاه و چهارمین دوره جشنواره «HIFF Festival Internacional de Cine de Huesca» حضور دارد.

جشنواره بین‌المللی فیلم اوئسکا (HIFF)، مورد تأیید آکادمی اسکار و جوایز گویا (Goya Awards)، یکی از رویداد‌های معتبر سینمای کوتاه در اسپانیا است که به نمایش آثار بین‌المللی و حمایت از فیلم‌سازان مستقل می‌پردازد. این جشنواره با تمرکز بر استعداد‌های نوظهور، هر ساله مجموعه‌ای گزینش‌شده از فیلم‌های کوتاه را ارائه می‌دهد که برگزیدگان آن واجد شرایط ورود به جوایز اسکار و گویا هستند.

نازنین کیوانی، محمد عسگری، سپینود دلبرحساس، ابوالفضل خانپور، ایان یاربیگی و امیرعباس نورزایی در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلم کوتاه «ملاتونین» توسط آرت ویژن Artvision، به مدیریت آیدا تبیانیان به جشنواره‌های بین‌المللی عرضه می‌شود. جشنواره اوئسکا (HIFF) از تاریخ ۱۵ لغایت ۲۳ خرداد در شهر اوئسکا، کشور اسپانیا برگزار خواهد شد.