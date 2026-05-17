مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه اصفهان همزمان با سالگرد شهادت امام جواد (ع) و هفتاد و هفتمین شب بیعت همچنان میداندار صحنه ایستادگی، همبستگی و دلدادگی به ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم در خیابانها و میدانهای شهر، با سوگواری به مناسبت سالگرد شهادت حضرت امام جواد (ع)، فریاد دفاع از وطن در مقابل استکبار جهانی سر دادند و دگر بار، حماسهای از جنس ایستادگی و مقاومت را به وجود آوردند و با بیعت با رهبر معظم انقلاب، اقتدار ایران و ایرانی را به رخ دشمنان کشیدند.
مردم در این تجمع با اشاره به اهمیت صرفهجویی در شرایط فعلی با بیان اینکه هر خانه یک سنگر در جنگ اقتصادی است، از مدیریت هوشمند منابع و صرفهجویی در مصرف انرژی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن یاد کردند.
به اعتقاد مردم، اصلاح الگوی مصرف نه به معنای کاهش رفاه عمومی بلکه گامی ضروری برای حفظ منافع نسل حاضر و آینده و تقویت اقتدار اقتصادی کشور است.
مردم خوب میدانند که همراهی شان در تبدیل صرفهجویی به یک رفتار روزمره و مسئولانه، میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشار بر منابع حیاتی، حفظ ثبات اقتصادی و افزایش تابآوری کشور در برابر تکانههای بیرونی ایفا کند.