رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت: شمار شاغلان شرکت‌های فناور استان در سال جاری به ۳,۱۴۳ نفر می‌رسد که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد حدود ۳۰ درصدی همراه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حبیب ابراهیم‌پور در جلسه ستاد اقتصاد دانش بنیان استان اردبیل با اشاره به اجرایی شدن بیشتر مصوبات جلسات گذشته اظهار کرد: ساختمان مرکزی پارک که با ۲۰ درصد پیشرفت تحویل شده بود، اکنون با اضافه شدن طبقات جدید به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل با ارائه جدیدترین آمار‌ها گفت: هم‌اکنون ۶۴۳ واحد فناور در استان فعالند که از این تعداد ۸۴ شرکت توسعه یافته و مابقی در مرحله رشد هستند. اشتغال این حوزه در سال ۱۴۰۳ به ۲،۴۲۲ نفر رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۳،۱۴۳ نفر افزایش یابد.

ابراهیم‌پور گفت: همچنین صادرات این بخش از ۵ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۳۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

وی از ثبت ۲۸ اختراع در سال گذشته و تجاری‌سازی ۵ محصول جدید خبر داد و افزود: ۲۷ محصول نوآورانه نیز به صنعت استان معرفی شده است.

ابراهیم پور ادامه داد: از محل تبصره‌ها و تسهیلات مختلف، بیش از ۷۰ میلیارد تومان به واحد‌های فناور پرداخت شده است. سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان نیز از ۱۶ میلیارد به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته و امسال ۱۲ میلیارد تومان از طریق صندوق طلوعی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

وی از تغییرات مهم سال ۱۴۰۳ به راه‌اندازی پردیس علم و فناوری مغان اشاره کرد و گفت: اولین شورای این پردیس تشکیل شده و ۶ واحد فناور در آن جذب شده‌اند. همچنین مرکز رشد سلامت به صورت مشترک با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل آغاز به کار کرده و دو قطعه زمین نیز به این حوزه اختصاص یافته است.

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل در پایان با تشکر از اداره کل مالیاتی استان به دلیل تخصیص ۶۷۵ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده، ابراز امیدواری کرد که با حمایت دستگاه‌های اجرایی، روند رشد فناوری در استان شتاب بیشتری بگیرد.