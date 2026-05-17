همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آذربایجان شرقی، در مراسمی در منطقه صوفیان، هزار فقره سند مالکیت به مردم این منطقه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همزمان با سفر حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به استان آذربایجان شرقی، مراسم گستردهای در منطقهٔ صوفیان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران محلی همراه بود، ۱۰۰۰ فقره سند مالکیت مربوط به مردم منطقه صوفیان اهدا شد.
در این آیین همچنین بر ادامه روند صدور اسناد این منطقه که بر اساس دستور ویژه رئیس قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته، تأکید شد.
دیگر اسناد اهدایی بدین شرح است:
· ۱۱۰۰ فقره سند مربوط به شرکت صنایع تولیدی مهر اصل (از مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی)
· ۳۳ فقره سند مربوط به شرکت مس ایران (مجتمع سونگون)
· سند مالکیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در صوفیان
· اسناد مربوط به ۲۱۰۰۰ هکتار از پهنههای ملی در حوزهٔ صوفیان
تأکید رئیس سازمان ثبت بر واقعیسازی آمار و شفافیت عملکرد
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم با اشاره به مطالبه دیرینه مردم منطقه، گفت: حل مشکل مالکیتی در منطقه صوفیان، مطالبه جدی مردم بود که با دستور مستقیم رئیس قوه قضائيه محقق شد. یکی از اقدامات بارز در حوزهٔ ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی، واقعیسازی آمار و شفافسازی عملکرد بوده است.
وی افزود: پس از سفر رئیس قوه قضائیه به استان و ابراز رضایت ایشان از وضعیت، این موفقیت نشاندهنده عملکرد شایسته دستگاه قضایی استان و در رأس آن، رئیس کل دادگستری است. استان در برخی شاخصها عملکرد خوبی داشته و در تمام شاخصها رشد چشمگیری نشان داده که گویای تلاش مجموعهٔ ثبت استان میباشد.
توجه ویژه به طرحهای عمرانی و نوسازی ساختمانهای اداری
بابایی در ادامه به وضع زیرساختهای استان اشاره کرد و گفت: در بخش طرحهای عمرانی، با توجه به فرسودگی ساختمانها، نگاه ویژهای به این استان شده است. هم اکنون ۸ طرح برای استان تعریف گردیده که بهزودی رونمایی و افتتاح خواهند شد؛ چون برخی ساختمانها در شأن مردم و کارمندان نبود.
مسئله تداخلات ملکی و ضرورت همراهی دستگاههای ذیربط
رئیس سازمان ثبت با اشاره به اینکه استان در بحث رفع تداخلات ملکی با مشکلاتی مواجه است، افزود: آمار فعلی استان ۵۵ درصد است که از میانگین ۹۲ درصدی کشور پایینتر میباشد. سامانهٔ ماده ۱۰ نیز با نظارت معاون اول قوهٔ قضاییه مراحل نهایی پیش از رونمایی را طی میکند و در اجرای آن نیازمند همراهی روسای دادگستری و دادستانها هستیم تا از بروز هرگونه تخلف و مفسده جلوگیری شود.
صوفیان؛ الگویی برای حل مشکلات مالکیتی و ترویج عدالت
بابایی با تمجید از استقبال مردمی، گفت: صوفیان به الگویی برای حل مشکلات مردم و نمود عینی نگاه خاص قوه قضاییه در مدیریت حقوقی و ترویج عدالت بدل شد. حضور گسترده مردم خونگرم صوفیان در مسجد محل برگزاری مراسم، نشانه قدرشناسی آنان است. روند تثبیت مالکیتها در صوفیان همچنان ادامه دارد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیتهای انسانی استان افزود: استان آذربایجان شرقی از حیث نیروی انسانی ظرفیت بالایی دارد و کانون سردفتران و دفتریاران نیز عملکرد خوبی داشته است. امروز فرصت مغتنمی برای بنده بود تا از نزدیک شاهد این فعالیتها باشم و خداقوت عرض کنم.
حفظ کرامت انسانی، رویکرد محوری سازمان ثبت
در ادامهٔ این مراسم، خلیلالهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، با تمجید از رویکردهای انسانی و اخلاقی در مجموعهٔ ثبت اسناد، بیان داشت: حفظ کرامت انسانی و تکریم اربابرجوع در سازمان ثبت بهوضوح مشهود است. صدور گستردهٔ اسناد مالکیت و تثبیت حقوق مردم، اقدامی ارزشمند و بیبدیل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محسوب میشود که نویدبخش تحقق عدالت حدنگاری و پشتوانهای محکم برای امنیت حقوقی جامعه است.
این مراسم با تجدید میثاق حاضران با آرمانهای نظام و تأکید بر تداوم نهضت صدور اسناد مالکیت در سراسر کشور به پایان رسید.