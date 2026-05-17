به مناسبت هفته هلال احمر، کاروان سلامت جمعیت هلال احمر اردبیل و گرمی با مشارکت شبکه بهداشت و درمان، در روستای درمانلو حضور یافت و به اهالی، خدمات درمانی و بهداشتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرپرست معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از اجرای مانور استانی تیم‌های بهداشت و درمان اضطراری در قالب «کاروان سلامت» در روستای درمانلو و سه روستای اقماری بخش موران شهرستان گرمی خبر داد.

نیما توحیدی با اشاره به جزئیات این مانور گفت: این طرح همزمان با هفته هلال‌احمر برگزار و به ۱۶۰ نفر خدمات رایگان درمانی و دارویی در مناطق کم برخوردار شهرستان گرمی ارائه شد.

‌به گفته وی در این کاروان سلامت یک نفر پزشک عمومی، دو ماما، یک کارشناس ناهنجاری‌های اسکلتی، دو نفر برای غربالگری فشار و قند خون، یک واکسیناتور، پنج خودرو، هفت نفر پرسنل اجرایی و هشت امدادگر در این طرح مشارکت داشتند.

وی افزود: هدف ما از اجرای این مانور، ارتقای سطح سلامت روستاییان، افزایش آمادگی تیم‌های درمان اضطراری و تقویت توان واکنش سریع در شرایط بحرانی است.