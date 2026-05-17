باید از ظرفیت نخبگان برای مقابله با قاچاق بهره گرفت
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با تأکید بر گستردگی فعالیتهای صنعتی در استان البرز گفت: با توجه به تعدد واحدهای صنعتی و کارگاهی، استفاده از روشهای سنتی پایش و نظارت دیگر پاسخگو نیست و باید از ظرفیت نخبگان و شرکتهای دانشبنیان برای مقابله با قاچاق و احتکار کالا بهره گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
میثاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در برنامه «نگاه مردم» سیمای استان البرز اظهار کرد: در استان البرز بیش از چهار هزار واحد صنعتی و بیش از ۲۵ هزار شماره کارگاهی ثبت شده وجود دارد که نشاندهنده گستردگی و پراکندگی بالای فعالیتهای تولیدی و صنعتی در استان است.
وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: موضوع قاچاق کالا باید از دو جنبه مورد توجه قرار گیرد؛ نخست ورود کالای قاچاق به کشور و دوم، احتکار کالاهای قاچاق در شبکه توزیع و نگهداری، روشهای سنتی پایش و کنترل دیگر کارایی لازم را ندارند و نمیتوان با سازوکارهای قدیمی، بر حجم گسترده فعالیتهای اقتصادی و تجاری نظارت مؤثر داشت. استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی استان، شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای نوین میتواند نقش مؤثری در ارتقای نظام پایش، شناسایی تخلفات و مقابله با قاچاق کالا ایفا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای اطلاعاتی کشور گفت: نبود یکپارچگی در بانکهای اطلاعاتی، امکان بهرهگیری دقیق از دادههای هوش مصنوعی را محدود کرده و تدوین پروتکلهای مشخص در این حوزه ضروری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در برنامه «نگاه مردم» سیمای استان البرز اظهار کرد: تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در شرایط خاص و بحرانی، بهویژه در وضعیتهای ناشی از جنگ اقتصادی، ملاحظات ویژهای دارند و سرمایه آنها نیازمند تابآوری و حمایت در این شرایط است.بانکهای اطلاعاتی در بخشهای مختلف هنوز از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نیستند و همین مسئله باعث شده امکان سنجش و تحلیل دقیق دادهها با استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی بهطور کامل فراهم نباشد.
میثاقی تصریح کرد: برای بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای هوش مصنوعی، تدوین پروتکلها و ایجاد زیرساختهای منسجم اطلاعاتی ضروری است.مجموعه دانشگاهی و زیستبوم علمی استان آماده همکاری و ارائه خدمات تخصصی در مسیر حل مسائل و خدمترسانی به مردم است.