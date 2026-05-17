پخش زنده
امروز: -
مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، در مسجد شیخالاسلام قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، سخنران این مراسم با اشاره به گوشهای از سجایای اخلاقی حضرت امام محمدتقی (ع) گفت: ایشان تنها امامی بودند که در دوران نوجوانی به امامت مبعوث شدند و به لحاظ علمی و اخلاقی دارای جایگاه ویژهای بودند.
حجت الاسلام سید شمسالدین موسوی شالی با انتقاد از نگاههای سادهانگارانه به دینداری، بر سختیهای واقعی مسیر معنوی تأکید کرد و افزود: بعضیها دنبال یک دینداری راحت و بیدردسر هستند و تنها به ظاهر دین اکتفا میکنند؛ اما به فرموده خداوند دنیا محل ابتلا و آزمون است.
این استاد حوزه علمیه اظهار داشت: ازمونها و فشارها همیشه به یک شکل نیست؛ و میتواند مالی، ابتلا به بیماری و مسائل دیگر باشد.
حجتالاسلام موسوی شالی، بر ضرورت صبر و استقامت در برابر مشکلات زندگی تأکید کرد.
ذکر مصیبت شهادت حضرت جوادالائمه (ع)، از بخشهای این مراسم بود.