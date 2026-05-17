به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرعامل آتش نشانی بجنورد مکان حادثه را یکی از روستا‌های اطراف بجنورد اعلام کرد و گفت: ۲۶ اردیبهشت ماه با دریافت تماسی مبنی بر گیر افتادن چاه کن در عمق چاه ۲۵ متری بی‌درنگ ۳ اکیپ نجات و امداد مسیر۳۰ کیلومتری را طی نموده و در محل حادثه حضور یافتند.

علی یکدل ادامه داد: با توجه به سختی راه امدادگران مجبور شدند با تلاش مضاعف تجهیزات چاه افتادگی را بدون خودرو حمل نموده و بلافاصله با برپایی کارگاه نجات عملیات نفوذ به چاه آغاز شد.

خوشبختانه با حضور به موقع آتش نشانان چاه کن جوان صحیح و سالم به آغوش زندگی بازگشت.