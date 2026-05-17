به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بسته جوانه این هفته را به پدرانی میکنیم که درس مقاومت و ایستادگی را به فرزندان خود آموختند.
مراقبتهای بارداری میتواند بهترین راه برای پیشگیری از مشکلات احتمالی در طول این دوران باشد.
کلاسهای آمادگی برای زایمان در کنار این مراقبتها نقش کلیدی در آماده سازی مادر برای زایمان و مراقبت از نوزاد را دارد.
مینایی کارشناس مامایی ومربی کلاسهای آمادگی زایمان با اشاره به هدف از شرکت در این کلاسها گفت:دادن اطلاعات و آگاهی به مادر، کم کردن اضطراب، یاد دادن تکنیکهای تنفسی، ماساژها و ورزشهایی که میتوانند مادر را برای زایمان آماده کنند.
هفته سلامت فرصتی مناسب برای بررسی سلامت کودکان و پیشگیری از بیماریهای شایع فصل است.
متخصص اطفال با اشاره هفته سلامت و پیشگیری از بیماریهای اطفال گفت:این هفته در کشورها را براساس میزان مرگ مادر و مرگ کودکان ۵ تا ۵۹ ماه بررسی می شود.
دکتر یوسفی با بیان اینکه این هفته فرصت مناسبی برای بررسی سلامت کودکان میباشد از والدین کودکان خواست که برا بررسی سلامت کودکان خوب به مراکز بهداشتی مراجعه کنند و قد وزن میزان رشد کودک را بررسی کنند.
خبر خوش به جوانانی که به تازگی ازدواج کردهاند: معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از امکان بهرهمندی زوجهای جوان از تسهیلات اعتباری ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی خبر داد.
علیرضا رحیمی گفت: در راستای تسهیل ازدواج و حمایت از آغاز زندگی مشترک جوانان، تفاهمنامهای با دو مجموعه بزرگ لوازم خانگی کشور امضا شد تا زوجهای جوان بتوانند از تسهیلات اعتباری ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی بهرهمند شوند.
او افزود: این طرح در هفته ازدواج (۲۶ اردیبهشت تا ۳ خرداد) آغاز شده و زوجهای جوان میتوانند با مراجعه به ادارات کل ورزش و جوانان استانها و دریافت معرفینامه، از طریق کانترهای ویژه پیشبینیشده در این مجموعهها از این تسهیلات استفاده کنند.