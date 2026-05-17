به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «سرآشپز هتل» محصول مشترک انگلستان و ژاپن در سال ۲۰۲۴ در گونه درام، با گویندگی ۱۵ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره‌کل تأمین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شده و قرار است از شبکه نمایش سیما روی آنتن برود.

مدیریت دوبله این اثر را بهمن هاشمی بر عهده داشته و مهدی پاینده صدابردار آن بوده است.

رضا الماسی، دانیال الیاسی، محمد بهاریان، علی بیگ‌محمدی، محمد تنهایی، سیما رستگاران، لادن سلطان‌پناه، سعید شیخ‌زاده، محمد صادقیان، مهسا عرفانی، بهروز علی‌محمدی، پویا فهیمی، اردشیر منظم، علیرضا ناصحی و بهمن هاشمی از جمله صداپیشگان این فیلم هستند.

در خلاصه داستان «سرآشپز هتل» آمده است: کارکنان یک رستوران ژاپنی به همراه سرآشپز خود راهی پاریس می‌شوند تا بتوانند نشان سه ستاره میشلن، به عنوان یکی از معتبرترین افتخارات دنیای آشپزی را به دست آورند؛ مسیری که با چالش‌ها و موانعی همراه است، اما آنها با تلاش و پشتکار برای رسیدن به هدف خود تلاش می‌کنند.

از سوی دیگر، شبکه نمایش سیما امشب یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه نیز چهار فیلم سینمایی را در جدول پخش روزانه خود برای علاقه‌مندان سینما تدارک دیده است. بر این اساس فیلم‌های «گذر از خاطرات» ساعت ۱۷، «حقیقت محض» ساعت ۱۹، «جانان» ساعت ۲۱ و «افتخار تامی موریس» ساعت ۲۳ از این شبکه پخش خواهند شد.

