دسترسیهای تقاطع بزرگراههای شهیدان باقری _ بابایی در منطقه ۱ و ۴ به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این طرح با هزینهای بالغ بر ۱۰۳۳ میلیارد تومان جهت "کاهش ۱۱ کیلومتر پیمایش اضافی" و "اتصال بزرگراه شهید باقری به باند شمال بزرگراه شهید بابایی و بالعکس" به بهره برداری رسید.
همچنین پروژه تعریض پل ولیعصر در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت به پیشرفت ۹۴ درصدی رسیده و وارد مراحل پایانی اجرا شده است.براساس این گزارش، جدولکاری طرح شروع و آسفالت مسیر هم برای هفته آخر اردیبهشت برنامهریزی شده است .خبر دیگر اینکه تا امروز از ۶۵ تقاطع غیر همسطح که نیاز به مقاومسازی داشتن، ۴۵ تقاطع به پایان رسیده و ۸ پل دیگه هم در حال ایمنسازی هستند؛ پروژههایی که برای افزایش ایمنی سازهها، مخصوصاً در برابر زلزله اجرا می شوند.