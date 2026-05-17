به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این طرح با هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۳۳ میلیارد تومان جهت "کاهش ۱۱ کیلومتر پیمایش اضافی" و "اتصال بزرگراه شهید باقری به باند شمال بزرگراه شهید بابایی و بالعکس" به بهره برداری رسید.

همچنین پروژه تعریض پل ولیعصر در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت به پیشرفت ۹۴ درصدی رسیده و وارد مراحل پایانی اجرا شده است. براساس این گزارش، جدول‌کاری طرح شروع و آسفالت مسیر هم برای هفته آخر اردیبهشت برنامه‌ریزی شده است . خبر دیگر اینکه تا امروز از ۶۵ تقاطع غیر همسطح که نیاز به مقاوم‌سازی داشتن، ۴۵ تقاطع به پایان رسیده و ۸ پل دیگه هم در حال ایمن‌سازی هستند؛ پروژه‌هایی که برای افزایش ایمنی سازه‌ها، مخصوصاً در برابر زلزله اجرا می شوند.