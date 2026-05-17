به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکتی دانش‌بنیان با بومی‌سازی نسل جدید منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) صنعتی و دستیابی به ظرفیت توانی تا ۴۰۰ کیلوولت‌آمپر، علاوه بر تأمین نیاز صنایع حساس کشور به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، زمینه صرفه‌جویی و ارزآوری حدود ۱۸ میلیون دلاری را فراهم کرده است.

مجتبی مجرد، کارشناس تحقیق و توسعه این شرکت دانش‌بنیان، با اشاره به دلایل آغاز این روند گفت: تحریم‌ها، قطع خدمات پس از فروش از سوی برخی سازندگان خارجی و مشکلات ارزی از مهم‌ترین عواملی بود که ما را به سمت تولید داخلی این تجهیزات سوق داد.

به گفته وی، محصولات این شرکت عمدتاً در صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما در سایر صنایع حساس نیز کاربرد دارند. هرچه تجهیزات مورد استفاده در صنایع راهبردی بر پایه دانش بومی طراحی و تولید شوند، میزان تاب‌آوری و پدافند غیرعامل در این بخش‌ها افزایش می‌یابد.

مجرد همچنین به مشارکت این شرکت در طرح های بزرگ صنعت نفت اشاره کرد و گفت: پارس کویر اروند در پروژه‌های مهمی در میدان‌های نفتی از جمله میدان یادآوران حضور داشته است.

این کارشناس تحقیق و توسعه با اشاره به تجربه قطع خدمات پس از فروش برخی شرکت‌های خارجی پس از تشدید تحریم‌ها، افزود: همین موضوع باعث شد بسیاری از شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به سمت استفاده از یو‌پی‌اس‌های ساخت داخل حرکت کنند. دو عامل اصلی برای مشتریان اهمیت دارد؛ نخست دسترسی پایدار به خدمات پس از فروش و دوم افزایش ضریب پدافند غیرعامل در سامانه‌های صنعتی.

او درباره ویژگی‌های فنی نسل جدید UPS‌های تولیدی این شرکت نیز توضیح داد: این سامانه‌ها حاصل تلفیق دانش مهندسی قدرت، کنترل پیشرفته و الکترونیک صنعتی هستند. در طراحی آنها از فناوری‌هایی مانند یکسوکننده مدولاسیون پهنای پالس (PWM Rectifier) برای بهبود ضریب توان و کاهش اعوجاج هارمونیکی، کنترل برداری و جبران هارمونیکی پیشرفته برای افزایش پایداری سیستم و همچنین موازی‌سازی هوشمند کلید‌های IGBT برای افزایش ظرفیت توانی تا ۴۰۰ کیلوولت‌آمپر استفاده شده است.

وی ظرفیت توان بالا، ضریب توان مناسب، بازدهی بالا و THD جریان بسیار پایین را از مهم‌ترین مزیت‌های این محصول عنوان کرد و خاطرنشان کرد: توسعه و تولید این سامانه‌ها علاوه بر تأمین نیاز صنایع داخلی، موجب صرفه‌جویی ارزی حدود ۱۸ میلیون دلار برای کشور شده است.