به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، درادامه تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان سپاه شهرستان خوی و آذربایجان غربی با خانواده شهید مهران احمدزاده از شهدای دوران دفاع مقدس دیدار کردند.

در این دیدار سردار آقائی فرمانده سپاه خوی، نماینده سردار رجبی فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی و حجت‌الاسلام سید نظری مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه خوی حضور داشتند و با خانواده این شهید والامقام گفت‌وگو کردند.

در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کردند و شهدای دفاع مقدس را سرمایه‌های معنوی و ضامن عزت و امنیت کشور دانستند.

سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی با قدردانی از صبر و استقامت خانواده شهید احمدزاده، نقش خانواده‌های شهدا را در زنده نگه داشتن ارزش‌های انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار در جامعه بسیار مهم و اثرگذار عنوان کردند.