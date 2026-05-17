پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش بر اهمیت توسعه آموزشهای مهارتی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در نظام آموزشی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در آیین اختتامیه هفتمین دوره المپیاد رویداد کارآفرینی «شتاب» افزود: تنوعبخشی به محیطهای یادگیری یکی از رویکردهای مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و باید از تمامی ظرفیتهای علمی، فناورانه و مهارتی برای ارتقای کیفیت آموزش استفاده شود.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیت مراکز علمی، فناوریهای نوین، زیستبوم نوآوری و هنرستانهای جوار صنعت میتواند زمینهساز رشد مهارتآموزی، خلاقیت و کارآفرینی در میان دانشآموزان و هنرجویان باشد. به گفته آذرکیش، آموزش و پرورش امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند میان دانش، فناوری و مهارتهای کاربردی است تا دانشآموزان بتوانند متناسب با نیازهای آینده جامعه و بازار کار تربیت شوند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، عدالت آموزشی، مشارکت اجتماعی، تعاملات بینبخشی و استفاده از فناوری را از مهمترین اصول فعالیتهای آموزشی عنوان کرد و گفت: همکاری دستگاههای مختلف علمی، آموزشی و اقتصادی میتواند نقش مؤثری در کشف استعدادها و هدایت دانشآموزان به سمت نوآوری و تولید داشته باشد.
وی با اشاره به تحولات سریع فناوری در جهان تصریح کرد: آینده آموزش در دنیا بر پایه همافزایی خرد انسانی و فناوری شکل خواهد گرفت و نسل جدید باید مهارتهایی همچون خلاقیت، حل مسئله، تفکر نقادانه، کار تیمی، پرسشگری و تعامل مسئولانه با فناوری را در خود تقویت کند.
آذرکیش همچنین با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی دانشآموزان در مسیر توسعه کشور خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد تنها کسب رتبه و موفقیت در رقابتها نیست، بلکه میزان اثرگذاری، مسئولیتپذیری و توانایی دانشآموزان در حل مسائل جامعه و حرکت در مسیر پیشرفت کشور است.