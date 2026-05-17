پخش زنده
امروز: -
پیشتازان سازمان دانش آموزی آذربایجان غربی در طرح ملی «باانرژیها» رتبه دوم کشور را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیشتازان سازمان دانش آموزی آذربایجان غربی در طرح ملی «باانرژیها» رتبه دوم کشور را کسب کردند
در تازهترین ارزیابی کشوری طرح ملی «باانرژیها»، استانهای برتر از نظر میزان ثبتنام معرفی شدند؛ استانهایی که با عملکردی شاخص و تلاش منسجم، به الگویی موفق در سطح کشور تبدیل شدهاند.
بر اساس آمار ثبتشده در سامانه، استان آذربایجان غربی با ثبت ۷۵۲ نفر در رتبه دوم قرار گرفت؛ عملکردی قابل توجه که بیانگر انسجام، پیگیری مستمر و فعالیت مؤثر رابطان و مدرسان این استان است.
پس از گلستان، استانهای زیر در شمار رتبههای برتر کشوری قرار دارند:
- آذربایجان غربی با ۷۵۲ ثبتنام
- فارس با ۶۳۸ ثبتنام
- کرمان با ۶۱۰ ثبتنام
- شهر تهران با ۵۵۰ ثبتنام
این موفقیتها نشاندهنده ظرفیت بالای شبکههای استانی در اجرای دقیق و هدفمند برنامههاست و انتظار میرود با تداوم این روند، سایر استانها نیز به جمع پیشتازان بپیوندند.