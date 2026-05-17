به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کنگری در گفتگو با خبرنگار رسانه ملی با اشاره به در پیش بودن فصل برداشت حبوبات اظهار داشت: در حال حاضر انواع حبوبات در انبارها و بازار فراوان است و ا توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت، عرضه حبوبات افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، افزایش عرضه حبوبات به بازار را زمینه ساز کاهش قیمت ها خواند و افزود: قیمت حبوبات ده درصد کاهش داشته است.

وی بازار برنج را نسبتا با ثبات توصیف کرد و گفت: قیمت برنج از عید تاکنون با ثبات بوده به طوریکه قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۳۰۰ تا ۴۷۰ هزارتومان، برنج هندی ۱۹۰ تا ۲۵۵ هزارتومان و برنج پاکستانی ۱۹۰ تا ۲۷۰ هزارتومان در بنکداری ها عرضه می شود و با احتساب ۱۵ درصد سود بدست مصرف کننده می رسد.

کنگری از عرضه شکر و روغن به میزان کافی خبر داد و تصریح کرد: در محصولات اساسی کمبودی نداریم و زنجیره تامین طبق روال به فعالیت ادامه می دهد.

وی با بیان اینکه نوسان قیمت ها مربوط به افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید و حقوق و دستمزد است، افزود: کالا بیش از نیاز توزیع می شود و کمبودی وجود ندارد اما نبود مشتری چالش پیش روست.