به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید تیمور حسینی در پیامی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات، ضمن تبریک این روز به فعالان این عرصه، نوشت: روز روابط عمومی، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و اثرگذار افرادی است که با هنر ارتباط، صداقت در اطلاع‌رسانی و تعهد در خدمت، نقش مهمی در ایجاد همدلی، اعتماد و تعامل میان مردم و سازمان‌ها ایفا می‌کنند.

وی در این پیام گفت:: روابط عمومی صرفاً یک بخش اداری یا اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه شاکله و نبض ارتباطی هر سازمان به شمار می‌رود. فعالان این حوزه، با دانش، تجربه، درایت و قدرت تعامل خود، پلی میان مردم، مسئولان و مجموعه‌های خدمت‌رسان هستند و نقشی تعیین‌کننده در تبیین عملکردها، انتقال مطالبات مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند.

سردار حسینی افزود: در مجموعه پلیس راهور فراجا، اهمیت روابط عمومی دوچندان است، زیرا راهور به عنوان نهادی خدمت‌محور و مردمی، ارتباطی مستقیم و مستمر با شهروندان دارد و این روابط عمومی‌ها هستند که با انعکاس صحیح خدمات، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و تعامل سازنده با رسانه‌ها و افکار عمومی، زمینه ارتقای اعتماد و همراهی مردم را فراهم می‌کنند.

در پیام رئیس پلیس راهور آمده : بی‌تردید روابط عمومی‌های سازمان‌ها و نهاد‌های همکار با پلیس راهور نیز به عنوان بازوان توانمند ارتباطی، نقشی مکمل و اثرگذار در پیشبرد اهداف مشترک، توسعه فرهنگ ترافیکی، افزایش آگاهی عمومی و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان دارند.

سردار حسینی نوشت: اینجانب ضمن گرامیداشت این روز، از تلاش‌های ارزشمند تمامی فعالان حوزه روابط عمومی، رسانه و اطلاع‌رسانی صمیمانه قدردانی کرده و توفیق روزافزون، سلامتی و موفقیت‌های مستمر آنان را در مسیر خدمت به مردم عزیز ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.