معاون میراث فرهنگی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آستانه روز جهانی موزه‌ها از تخصیص دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای مرمت اضطراری ۵۴ موزه اسیب دیده در اثر حمله‌های هوایی امریکایی_ صهیونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، علی دارابی گفت: در ۱۸ استان ۱۴۹ اثر تاریخی در اثر جنگ آسیب دیده که ۵۴ اثر مربوط به بنای موزه هاست و برآورد‌های ابتدایی از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت خبر می‌دهد.

وی افزود:خوشبختانه هیچ اثر موزه‌ای در این حمله‌ها آسیبی ندیده، زیرا همه آثار موزه‌ای از پارسال و در جنگ ۱۲ روزه، از موزه‌ها گردآوری و به مخازن امن منتقل شده بودند.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از برقراری ارتباط با نهاد‌های بین المللی مرتبط با حفاظت میراث فرهنگی نظیر یونسکو در سطح بین المللی خبر داد.

۲۸ اردیبهشت روز حهانی موزه‌ها و آعازهفته بزرگداشت میراث فرهنگی در ایران است.