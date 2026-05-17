یک فرد سنجاب ایرانی در زیستگاه طبیعی منطقه حفاظتشده هلن استان چهارمحال و بختیاری رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل محیط زیست استان گفت: این سنجاب ایرانی را یک خانواده به مرکز درمان و بازپروری حیاتوحش استان تحویل دادند.
کریمی افزود: پس از تأیید سلامت کامل، این سنجاب در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظتشده هلن که از زیستگاههای مهم گونه سنجاب ایرانی در کشور به شمار میرود، رهاسازی شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا مواجهه با گونههای حیاتوحش، از نگهداری آنها در محیطهای غیرطبیعی خودداری کنند.