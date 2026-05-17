به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، گفت: هدف ما تأثیرگذاری بر روی نسل جوان است پس باید با زبان نسل جوان با آن‌ها صحبت کنیم و از پیشرفت‌های دنیای مجازی در جهت اشاعه فرهنگ دفاع مقدس کمک بگیریم.

آیت الله رسول فلاحتی افزود: در بیان خاطرات دفاع مقدس و مکتوب کردن آن خلاق باشید، زیرا هر مطلبی با زبان هنر سریع‌تر و بهتر منتقل می‌شود.

سرهنگ کامیار مهدی پور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان هم در این دیدار با اشاره به فرموده امام راحل که فتح خرمشهر را فتح ارزش‌ها دانست، گفت: ما در حوزه دفاع مقدس تاکنون ۶۵ کتاب منتشر کردیم که در نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم عرضه و با استقبال خوبی رو‌به‌رو شده است.

استفاده از ظرفیت میدان خیابان در تبیین ارزش‌های اسلامی و ایرانی، بهره گیری از ظرفیت روایتگران رزمنده در موزه‌های دفاع مقدس، کوتاه و موجز بیان کردن خاطرات و ماجرا‌های دفاع مقدس و ثبت و ضبط خاطرات رزمندگان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی سوم از مواردی بود که در این دیدار مطرح شد.