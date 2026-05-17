به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرجان حسین‌زاده، پژوهشگر و استاد دانشگاه، با اشاره به محتوای اخلاقی و انسانی شاهنامه گفت: در این اثر بزرگ، بسیاری از رویدادهای حماسی از زبان شخصیت‌های مختلف بیان می‌شود و در دل این روایت‌ها مفاهیمی چون دادگری، نیکوکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دیده می‌شود.

وی با اشاره به داستان هوشنگ، دومین پادشاه اساطیری ایران در شاهنامه، افزود: در این روایت آمده است که هوشنگ هنگام نشستن بر تخت شاهنشاهی از داد و بخشش سخن می‌گوید و خود را پایبند به این ارزش‌ها می‌داند.

به گفته او، اهمیت این موضوع در آن است که روایت مربوط به دوره‌ای است که هنوز آتش کشف نشده بود، اما در همان زمان نیز در فرهنگ ایرانی مفاهیمی مانند «داد» و «دهش» مورد توجه قرار گرفته و در سخنان پادشاهان بازتاب یافته است.

حسین‌زاده همچنین به داستان تهمورث دیوبند اشاره کرد و گفت: در این داستان نیز تهمورث در گفت‌وگو با بزرگان تأکید می‌کند که نخستین وظیفه او پاک کردن جهان از بدی‌هاست و باید با دادگری و مهربانی جامعه را سامان دهد.

این پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی تأکید کرد: چنین روایت‌هایی نشان می‌دهد که شاهنامه تنها یک اثر حماسی نیست، بلکه مجموعه‌ای از آموزه‌های اخلاقی و انسانی است که می‌تواند برای جامعه امروز نیز الهام‌بخش باشد.