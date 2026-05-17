پخش زنده
امروز: -
پلیس سمنان در بازرسی یکی از کارخانههای تولیدی شهرکهای صنعتی بیش از ۱۰۱ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی خود پی برد اقدام به ذخیره سوخت یارانه ای در کارخانه خود کرده است.
سردار سید موسی حسینی ادامه داد: پلیس با هماهنگیهای لازم در بازرسی کارخانه ۱۰۱ هزار و ۶۷۷ لیتر نفت سفید قاچاق کشف کرد .
ارزش محموله کشف شده بالغ بر ۳۳ میلیارد ریال است
با تکمیل پرونده ، متهم به تعزیرات حکومتی معرفی شد.