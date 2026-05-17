روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ رتبه برتر کشوری را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ روابط عمومی‌های وزارت میراث‌فرهنگی، روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل رتبه برتر کشوری را به دست آورد.

بر این اساس روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با کسب نمره ۹۹.۰۸ بعد از روابط عمومی استان گلستان با نمره ۹۹.۲۵ در جایگاه دوم قرار گرفت.

مدیرروابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری، وصنایع دستی استان اردبیل دکتر یاسر رعنایی است.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، ضمن اعلام ارزیابی روابط عمومی‌های کشور، از رتبه‌های برتر تقدیر کرد.