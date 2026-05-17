معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش از آغاز برگزاری مرحله نهایی مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحهسرایی با حضور ۳۵ تیم دانشآموزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جاسم حسینیزاده گفت: از امروز ۲۷ اردیبهشت مرحله نهایی کشوری همخوانی قرآن کریم و مدیحهسرایی در حال برگزاری است که در آن ۱۷ تیم پسران از ۱۷ استان و ۱۸ تیم دختران حضور دارند.
وی با اشاره به برگزاری مرحله مقدماتی این مسابقات افزود: مسابقات مقدماتی همخوانی قرآن کریم و مدیحهسرایی طی روزهای ۲۷ تا ۳۰ دیماه سال ۱۴۰۴ برگزار شد که در مجموع ۶۴ گروه شامل ۳۲ گروه دخترانه و ۳۲ گروه پسرانه در آن شرکت داشتند.
حسینیزاده ادامه داد: با توجه به اینکه اکنون در شرایط خاصی قرار داریم و امکان برگزاری مسابقات بهصورت حضوری تجمیعی با حضور ۳۵ تیم وجود ندارد، نمایندگانی از طرف ستاد به همه استانها اعزام شدهاند و اکنون در استانها مستقر هستند. این نمایندگان پس از بررسی فضای مسابقه و کنترل سیستم ارتباطی و شیوه ضبط، اجازه شروع مسابقه را صادر میکنند و هماهنگی لازم را با ستاد انجام میدهند.
معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش توضیح داد: اکنون ستاد مسابقات بهصورت برخط در حال رصد روند برگزاری است و همزمان در استانها نیز داوری با چارچوبی که پیشتر اعلام شده و با حضور مسئولان و ناظر ستادی انجام میشود.
حسینیزاده خاطرنشان کرد: پس از اتمام این مرحله و زمانی که آثار به دست ما برسد، میزبان مرحله داوری حضوری مشخص خواهد شد و داوری نهایی مسابقات انجام میشود.