به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک محموله ۱۵۰۰ تنی نهاد دامی با اقدامات اطلاعاتى و رصد دقیق سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه استان خوزستان شناسایی شد و پس از هماهنگى‌هاى قضایى، محل نگهدارى کالا‌ها توقیف و پرونده قضایى براى متخلفان تشکیل شد.

مسلم کرم الهى، دادستان عمومى و انقلاب شهرستان دزفول، با تأکید بر برخورد شدید و بدون اغماض با محتکران و سودجویان، اظهار کرد: افرادى که در شرایط حساس اقتصادى با احتکار کالاهاى اساسى و پیش نیاز هاى زنجیره غذایى جامعه به دنبال اخلال در بازار و فشار بر مردم هستند، با شدیدترین برخور دهاى قانونى مواجه خواهند شد و هیج راه گریزى براى سودجویان و اخلالگران اقتصادى وجود ندارد.

وى هشدار داد: روند شناسایى، رصد و برخورد با محتکران به صورت مستمر ادامه دارد و دستگاه قضایى با همکارى نهادهاى امنیتى و نظارتى، اجازه سوءاستفاده از معیشت مردم را به هیج فرد یا مجموعه‌اى نخواهد داد.