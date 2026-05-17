مدیر انتشارات حافظ، برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب را گامی ارزشمند در مسیر عدالت فرهنگی، کاهش هزینه‌های ناشران و ایجاد پناهگاهی امن برای مطالعه در شرایط بحرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس جهانگیری با اشاره به اهمیت هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب ایران، گفت: این رویداد تنها یک گردهمایی فرهنگی نیست، بلکه گامی ارزشمند در مسیر عدالت فرهنگی و دسترسی برابر به کتاب برای همه مردم ایران است. امروزه دیگر علاقه‌مندان به مطالعه از دورترین روستا‌ها تا بزرگ‌ترین شهر‌ها می‌توانند بدون محدودیت جغرافیایی به تازه‌ترین آثار ناشران کشور دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه این مسئله موجب شده نمایشگاه مجازی به پلی میان دانایی و همه نقاط ایران تبدیل شود، ادامه داد: نمایشگاه‌های مجازی کتاب در سال‌های اخیر توانسته‌اند امکان خرید کتاب را حتی برای هزاران نقطه روستایی فراهم کنند و بخشی از مشکل توزیع نابرابر کتاب را کاهش دهند.

جهانگیری، افزود: این شیوه برگزاری فرصتی عادلانه برای ناشران نیز ایجاد کرده است؛ فرصتی که در آن ناشران کوچک و بزرگ بدون دغدغه هزینه‌های سنگین غرفه‌سازی، تبلیغات و محدودیت فضای فیزیکی، آثار خود را در معرض دید مخاطبان سراسر کشور قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه تجربه دوره‌های پیشین نشان می‌دهد الگوی نمایشگاه مجازی کتاب، گامی مؤثر برای ایجاد فرصت برابر، برای ناشران است، گفت: در شرایط اقتصادی که صنعت نشر با افزایش هزینه‌های تولید، چاپ و توزیع روبه‌روست، برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی می‌تواند روزنه‌ای امیدبخش برای حمایت از ناشران و رونق دوباره بازار کتاب باشد.

به گفته جهانگیری، کاهش بخشی از هزینه‌های اجرایی، دسترسی مستقیم‌تر مخاطبان به کتاب و افزایش گسترده فروش در سراسر کشور، کمک می‌کند چرخه فرهنگ و کتاب همچنان پویا و زنده بماند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: در موقعیت فعلی که جامعه با چالش‌های اجتماعی و ناآرامی‌ها مواجه است، مطالعه کتاب می‌تواند پناهگاهی امن برای ذهن و روح انسان باشد. مطالعه در چنین شرایطی نه‌تنها آگاهی و قدرت تحلیل را افزایش می‌دهد، بلکه به حفظ آرامش روان، تقویت امید و کاهش اضطراب نیز کمک می‌کند. گ

جهانگیری، با بیان اینکه کتاب‌ها ذهن را از هجوم اخبار تلخ و استرس‌های روزمره دور می‌سازند و فرصتی برای بازسازی روحیه، افزایش تاب‌آوری و حفظ پیوند‌های اجتماعی فراهم می‌آورند، گفت: کتاب‌ها به ما یادآوری می‌کنند که ملت‌ها در سخت‌ترین روز‌های تاریخ نیز با فرهنگ، آگاهی و اندیشه زنده مانده‌اند. امیدوارم هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب ایران، نه‌تنها جشنی برای دانایی و فرهنگ، بلکه نمادی از همدلی، عدالت فرهنگی و حمایت از خانواده بزرگ نشر کشور باشد.