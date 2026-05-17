به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار حجت سفید پوست فرمانده مرزبانی استان خوزستان گفت: روز گذشته و در راستای طرح مقابله با قاچاق سلاح و مهمات طی اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان خرمشهر در عقبه مرز شلمچه در چند عملیات، ۴ قبضه سلاح شکاری به همراه ۲۸ عدد قشنگ مربوطه و یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه ۶۵ عدد فشنگ جنگی فاقد مجوز کشف کردند.

او با تاکید بر مقابله جدی با دارندگان سلاح غیر مجاز افزود: دراین خصوص چهار نفر متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع ذی صلاح قضایی معرفی شدند.