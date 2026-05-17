مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از استقبال گسترده کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشگاه‌های کشور در بخش ایستادگی جشنواره ملی «رویش» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ باقری با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در تولید روایت‌های اجتماعی و فرهنگی گفت: در مجموع ۹۴۲ اثر دانشجویان و فعالان فرهنگی دانشگاه‌ها به این بخش ارسال شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای جریان فرهنگی دانشگاهی در روایت مسئولیت اجتماعی، همبستگی ملی و بازنمایی امید در شرایط بحرانی است.

وی گفت: بخش ایستادگی سیزدهمین جشنواره رویش با هدف ثبت و بازتاب تجربه‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی مرتبط با جنگ رمضان و پیامد‌های آن شکل گرفت و خوشبختانه دانشجویان و کانون‌های دانشگاهی با نگاهی خلاقانه، مسئولانه و مسئله‌محور اقدام به ارسال آثار برای حضور در این جشنواره کرده‌اند.

وی در این باره افزود: بررسی آثار ارسالی نشان می‌دهد دانشجویان صرفاً به تولید محتوای مناسبتی بسنده نکرده‌اند، بلکه تلاش کرده‌اند مفاهیمی همچون انسجام اجتماعی، تاب‌آوری ملی، حمایت مردمی، روایت میدانی و امید اجتماعی را در قالب‌های متنوع رسانه‌ای و هنری بازآفرینی کنند.

دکتر باقری با تشریح محور‌های آثار ارسالی گفت: بیشترین آثار، مربوط به بخش دل‌نوشته‌ها و یادداشت‌های ادبی با موضوع “زندگی در سایه تهدید” با ۱۸۴ اثر و طراحی پوستر با محور همبستگی و اقتدار ملی با ۱۶۲ اثر بوده است. همچنین ۱۴۰ اثر در حوزه عکاسی از فعالیت‌های مردمی و جهادی، ۱۳۳ پادکست کوتاه با عنوان “صدای جبهه‌ها” و ۷۵ خاطره‌نوشته از تجربه روز‌های جنگ به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی ادامه داد: در بخش‌های دیگر نیز ۷۰ موشن‌گرافی و ریلز کوتاه با رویکرد امیدآفرینی، ۳۷ اثر طنز هوشمند برای خنثی‌سازی فضای یأس، ۱۹ کلیپ از فعالیت‌های جهادی دانشجویی، ۱۶ اینفوگرافی درباره ابعاد جنگ رمضان، ۱۵ مستند کوتاه از پشتیبانی‌های مردمی و ۱۵ گزارش تصویری از فعالیت کانون‌ها در مناطق آسیب‌دیده دریافت شده است.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر اینکه دانشگاه همچنان یکی از مهم‌ترین بستر‌های تولید سرمایه اجتماعی در کشور است، تصریح کرد: آنچه در این آثار اهمیت دارد، صرفاً کمیت نیست؛ بلکه شکل‌گیری یک روایت دانشگاهی از مسئولیت اجتماعی، مشارکت مردمی و کنش فرهنگی در بزنگاه‌های ملی است. این آثار نشان دادند که نسل دانشجو می‌تواند همزمان روایتگر، تحلیلگر و کنشگر میدان باشد.

وی خاطرنشان کرد: بخش ایستادگی جشنواره رویش، تنها یک رقابت فرهنگی نیست؛ بلکه تلاشی برای ثبت حافظه اجتماعی دانشگاه‌ها در مواجهه با بحران‌ها و تقویت پیوند میان فرهنگ دانشگاهی و مسائل واقعی جامعه از جمله جنگ رمضان است.