پخش زنده
امروز: -
احتکار ۵۰ هزار بسته تنقلات در انبار مواد غذایی دامغان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : پلیس دامغان با بررسی های خود پی برد فردی ب مقادیر زیادی تنقلات خوراکی را در یک انبار مواد غذایی کرده است.
سرهنگ مسعود تقدیسی افزود: پلیس در بازرسی از این انبار ۵۰ هزار انواع تنقلات خوراکی را که در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود، کشف کرد .
به گفته وی ، کارشناسان ارزش تنقلات مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد و متهم را با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.