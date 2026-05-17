به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان گفت : پلیس دامغان با بررسی های خود پی برد فردی ب مقادیر زیادی تنقلات خوراکی را در یک انبار مواد غذایی کرده است.

سرهنگ مسعود تقدیسی افزود: پلیس در بازرسی از این انبار ۵۰ هزار انواع تنقلات خوراکی را که در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود، کشف کرد .

به گفته وی ، کارشناسان ارزش تنقلات مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد و متهم را با تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.