رئیس جمعیت هلال احمر از تلاش‌های جهادی و نقش مؤثر این مجموعه در اطلاع‌رسانی دقیق و امیدآفرین، به‌ویژه در روز‌های حساس جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر در پیامی، فرارسیدن روز روابط عمومی و ارتباطات را تبریک گفت و از خدمات ارزشمند مجموعه روابط عمومی در عرصه خطیر اطلاع‌رسانی و تبیین خدمات انسان‌دوستانه جمعیت هلال احمر قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: روز روابط عمومی و ارتباطات فرصتی مغتنم برای تقدیر از تلاش‌های صادقانه و خستگی‌ناپذیر فعالان این حوزه است که با تعهد و مسئولیت‌پذیری، نقش مهمی در انعکاس خدمات امدادی و بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایفا می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر با تأکید بر اهمیت نقش روابط عمومی در شرایط حساس امروز، تصریح کرد: روابط عمومی تنها وظیفه انتقال خبر را بر عهده ندارد، بلکه جهاد امیدآفرینی، روایت حقیقت و پاسداری از اعتماد مردم را نیز دنبال می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی در طول سال گذشته، به‌ویژه در روز‌های دشوار جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، از مدیریت هوشمندانه، درایت و روحیه جهادی مدیرکل و کارکنان این حوزه تقدیر کرد و افزود: انتشار دقیق، سریع و صحیح اخبار، مقابله با شایعات و فضاسازی‌ها و تبیین هنرمندانه خدمات امدادی، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، آرامش‌بخشی به افکار عمومی و افزایش اعتماد مردم به جمعیت هلال احمر شد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: آثار ماندگار این تلاش‌های بی‌شائبه، نه تنها در ثبت حقیقت و امید در حافظه جامعه، بلکه در تقویت روح همبستگی ملی، انسجام اجتماعی و نمایش اقتدار خدمت‌رسانی جمهوری اسلامی ایران جلوه‌گر خواهد ماند.

رئیس جمعیت هلال احمر با گرامیداشت روز روابط عمومی و ارتباطات، برای مجموعه روابط عمومی‌توفیقات روزافزون در مسیر خدمت به مردم شریف ایران اسلامی را تحت عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.