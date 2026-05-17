پخش زنده
امروز: -
بارش تگرگ و وزش تندباد در شهرستان مهاباد خسارتهایی جزئی به باغات دشت «شهرویران» وارد کرد. کارشناسان برای بررسی میدانی و ارزیابی دقیق خسارت به منطقه اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد از وارد شدن خسارت به باغات دشت «شهرویران» این شهرستان در پی بارش تگرگ و وزش تندباد خبر داد.
بایزید حسنپور گفت: بارش تگرگ در برخی روستاهای بخش مرکزی مهاباد از جمله «دریاس» و «قرهخان» گزارش شده و با توجه به وضعیت باغهای سیب و درختان هستهدار در این فصل، چنین بارشهایی میتواند به محصولات آسیب وارد کند.
وی افزود: بر اساس تماس با دهیاران و کشاورزان منطقه، خوشبختانه اندازه دانههای تگرگ چندان بزرگ نبوده و خسارتها در حد جزئی گزارش شده است.
مدیر جهاد کشاورزی مهاباد ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی در قالب چند تیم، از امروز برای بررسی میدانی و برآورد دقیق میزان خسارت به منطقه اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به تأثیر تگرگ بر بخش زراعت نیز گفت: در این فصل، بارش تگرگ میتواند به مزارع گندم و جو خسارت وارد کند و از آنجا که کشت این محصولات در پاییز انجام میشود، امکان کشت مجدد آنها وجود ندارد.
حسنپور همچنین به نصب پنج دستگاه ضدتگرگ در این شهرستان اشاره کرد و افزود: این دستگاهها بهصورت کنترل از راه دور و از طریق تلفن همراه و پیامک فعال میشوند و نقش مؤثری در کاهش خسارات سالانه تگرگ در مناطق تحت پوشش دارند.
وی توضیح داد: هر دستگاه ضدتگرگ میتواند در شعاعی حدود ۵۰۰ متر تأثیرگذار باشد و نزدیک به ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی را پوشش دهد.
به گفته حسنپور، این دستگاهها با تولید امواج شوک، روند شکلگیری دانههای تگرگ در جو را مختل کرده و ساختار بارش را به شکل مطلوب تغییر میدهند، بدون آنکه در آغاز یا توقف بارش نقشی داشته باشند.
وی یادآور شد: سال گذشته نیز تگرگ شدید باعث نابودی کامل محصولات حدود هفت هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی مهاباد شد و خسارتی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی وارد کرد.