برندسازی شناسنامه کسبوکار خانگی است
کارآفرین و عضو کمیسیون صنعت اتاق البرز گفت: تولید بدون آموزش اصول کسبوکار و مدیریت بازار میتواند منجر به شکست بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در سالهای نخست شود و برندسازی نیز شناسنامه و هویت هر محصول در بازار به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
جهانافروز احمدزاده، کارآفرین، مشاور کسبوکارهای خرد و کلان، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی البرز و نائبرئیس انجمن خدمات مهندسی و تحقیق و توسعه استان، در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز بر اهمیت مهارتآموزی و برندسازی در توسعه مشاغل خانگی و کسبوکارها تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش آموزش در موفقیت اقتصادی اظهار داشت: در حوزه مشاغل خانگی و کسبوکارها، نوآوری و خلاقیت حتی از سرمایه نیز اهمیت بیشتری دارد، اما در کنار آن، مهارتآموزی یک ضرورت اساسی محسوب میشود. تولید بدون یادگیری اصول کسبوکار، یکی از عوامل اصلی شکست مجموعهها در پنج سال نخست فعالیت است.
احمدزاده در سیمای استانی البرز افزود: اگر فعالان اقتصادی مهارتمحور نباشند و آموزشهای مدیریتی، بازاریابی و شناخت بازار را فرا نگیرند، بهطور قطع سهم بازار خود را از دست خواهند داد. از این رو، مهارتآموزی در کنار مشاغل خانگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی با تأکید بر ظرفیت مراکز آموزشی و استادان حوزه مدیریت تصریح کرد: پیشنهاد میشود سازمانها پیش از صدور مجوز فعالیت، دورههای آموزشی ۳۰ تا ۴۰ ساعته برای متقاضیان برگزار کنند تا فعالان اقتصادی با اصول مدیریت، فروش و توسعه بازار آشنا شوند.
این مشاور کسبوکار در بخش دیگری از سخنان خود، برندسازی را «شناسنامه یک کسبوکار» توصیف کرد و گفت: هر محصولی که تولید میشود باید دارای نام، هویت و تناسب با سلیقه مشتریان باشد. نخستین گام در برندسازی، ماندگار کردن محصول در ذهن مخاطبان و جامعه است تا مشتری، خود آن محصول را انتخاب کند.
احمدزاده با اشاره به مفاهیم نوین بازاریابی از جمله «هک رشد» و «قلاب فروش» بیان کرد: ترکیب این مفاهیم با مشاغل خانگی میتواند زمینهساز شکلگیری برندهایی اثرگذار در سطح ملی و حتی جهانی شود.
وی همچنین از تشکیل گروه «بانوان کارآفرین البرز» خبر داد و گفت: در این مجموعه، آموزشهای رایگان در زمینه فروش، معرفی و پرزنت محصولات به بانوان فعال در کسبوکارهای خانگی ارائه میشود تا بتوانند حضور مؤثرتری در بازار داشته باشند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق البرز، فرش ایرانی را نمونهای موفق از برندسازی دانست و افزود: فرش، نمونه بارز یک محصول هویتمند است که نام آن در سراسر جهان با ایران گره خورده است. زمانی که یک فرد به برند شخصی تبدیل شود، محصولات و خدمات او نیز با استقبال بیشتری مواجه خواهند شد.
وی در پایان حضور در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: برندسازی شخصی، سازمانی و محصول، سه محور مهم در توسعه کسبوکارها هستند و میتوانند یک فعالیت خانگی را به برندی جهانی تبدیل کنند.