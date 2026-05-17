به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرایانی با اشاره به حضور پرشور مردم بافق در اجتماعات گفت: اعضای جوان و داوطلب جمعیت هلال‌احمر بافق همگام با سایر قشرها، با استقرار در حاشیه این مراسمات، خدمات متنوعی را در قالب طرح‌های ملی سحر و سحاب ارائه می‌دهند.

وی به تشریح عملکرد تیم سحر (سفیران حمایت‌های روانی) پرداخت و افزود: ۱۴ نفر از اعضای آموزش‌دیده در قالب این تیم با برپایی فضای دوستدار کودک، ضمن انجام بازی‌های دسته‌جمعی و ایجاد محیطی بصری و شاد برای کودکان، خدمات مشاوره روانی و حمایتی خود را به مراجعان ارائه می‌کنند.

سرایانی همچنین درباره فعالیت‌های تیم سحاب (سامانه حرکت‌های امدادی بشردوستانه) تصریح کرد: ۸ نفر از امدادگران جوان در قالب چهار تیم دونفره پیاده، با حضور در میان جمعیت، وظیفه پایش سلامت و ارائه کمک‌های اولیه فوری به حادثه‌دیدگان احتمالی را بر عهده دارند.

مسئول امور جوانان جمعیت هلال‌احمر بافق با اشاره به ظرفیت گسترده نیروی انسانی در این نهاد خاطرنشان ساخت: سازمان جوانان بافق در حال حاضر بیش از هزار عضو فعال دارد که در رده‌های سنی مختلف شامل غنچه‌های هلال، دانش‌آموزی و دانشجویی، در تمامی عرصه‌های فرهنگی، بشردوستانه و امدادی پیشگام هستند.