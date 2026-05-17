با تغییر عادتهای روزمره میتوانیم در حفظ محیطزیست و آیندهای بهتر برای فرزندان مشارکت داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امروزه با افزایش جمعیت و رشد مصرف، منابع حیاتی مانند آب و برق بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار گرفتهاند. منابعی که تولید آنها هزینهبر است و جایگزینی برایشان وجود ندارد.
آب، این مایه حیات، با وجود ظاهر فراوانش، منبعی محدود و ارزشمند است. کاهش نزولات جوی و خشکسالیهای پیدرپی نشان میدهد که هر قطره آب، اهمیتی فراتر از تصور ما دارد. بستن شیر آب هنگام مسواک زدن، استفاده بهینه از ماشین لباسشویی و ظرفشویی و تعمیر نشتیها، اقداماتی ساده، اما تأثیرگذار در حفظ این سرمایه ملی هستند.
از سوی دیگر، مصرف بیرویه برق نهتنها باعث افزایش هزینههای خانوار میشود، بلکه فشار زیادی بر نیروگاهها و منابع انرژی وارد میکند. خاموش کردن چراغهای اضافی، استفاده از لامپهای کممصرف و تنظیم دمای وسایل سرمایشی و گرمایشی، گامهایی کوچک، اما مؤثر در مسیر صرفهجویی هستند.
صرفهجویی به معنای کم مصرف کردن نیست، بلکه به معنای درست مصرف کردن است. با تغییر عادتهای روزمره میتوانیم سهمی در حفظ محیطزیست و آیندهای پایدار برای نسلهای بعد داشته باشیم.