به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم بصیر خوزستان در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع مردمی در دفاع از ایران اسلامی در لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و مناطق روستایی استان حاضر شدند.

مردم همیشه در صحنه خوزستان در این اجتماعات باشکوه در دست داتشن پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری آمادگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.