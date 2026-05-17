





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، استاندار فارس در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف اراضی واگذار شده از سال ۱۳۵۹ تاکنون، از تشکیل هیئتی ویژه برای بازپس‌گیری اراضی از متقاضیان فاقد اهلیت خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت ویژه تفویض اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به استاندار، هیچ بن‌بستی برای توسعه و رفع موانع تولید در این استان وجود ندارد.

دکتر امیری با اشاره به ضرورت پاسخگویی به افکار عمومی در خصوص سرمایه‌های راکد افزود : موضوع اراضی واگذار شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی طی دهه‌های گذشته که بدون اقدام مؤثر رها شده‌اند، باید با جدیت پیگیری شود و نباید اجازه داد طرحی به صورت ناقص متوقف بماند.

استاندار فارس با دستور تشکیل هیئتی متشکل از اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ریاست مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، تأکید کرد: باید با بررسی دقیق و اهلیت‌سنجی، اراضی از کسانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند خلع‌ید شده و با تعیین زمان‌بندی کارشناسی و ضمانت‌های اجرایی بازگشت به بیت‌المال، به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار شود.

دکتر امیری همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی مناطق صنعتی، به تجربه موفق تبدیل ۵۰ کانون غیرمجاز حریم تهران به شهرک‌های صنعتی غیردولتی اشاره کرد و گفت: با توجه به فعال بودن این واحد‌ها و عدم امکان قطع خدمات، باید با ورود شرکت شهرک‌های صنعتی و صدور پروانه بهره‌برداری تجمیعی، مشکل انشعابات قانونی آنها حل شود.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات این طرح از شرکت شهرک‌ها استعلام شده تا به عنوان الگوی عمل در شیراز برای جلوگیری از عوارض زیست‌محیطی و بصری مبنا قرار گیرد.



امیری در ادامه به موضوع ناترازی انرژی و لزوم اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و افزود: اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های آب، برق، گاز و سوخت یک ضرورت عملیاتی است و دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های خود را به معاونت عمرانی ارائه دهند تا با همکاری صداوسیما، محتوا‌های لازم برای فرهنگ‌سازی و اجرای دقیق این طرح تولید شود.

وی همچنین جداسازی سریع آب شرب از آبیاری فضای سبز و مصارف غیر آشامیدنی را ضروری دانست و از مدیران خواست تا با الگوبرداری از مدل‌های موفق، چالش انشعابات غیرمجاز را از طریق راهکار‌های میان‌بر قانونی نظیر انشعاب موقت مرتفع سازند .

استاندار فارس گفت: تعیین تکلیف حریم روستا‌ها نیز باید در کارگروه‌های تخصصی با نگاه به این ظرفیت قانونی جدید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد تا فرآیند توسعه استان شتابی مضاعف بگیرد.

در این جلسه، برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال استان بررسی و تصویب و گزارش نظارتی دقیق در خصوص وضعیت اراضی واگذار شده جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی ارائه شد و برنامه‌های عملیاتی سال جاری شرکت‌های آب و فاضلاب استان و شیراز بررسی شد.