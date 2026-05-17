ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی خراسان جنوبی از اول خرداد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای ثبت نام پایه اول ابتدایی نیاز به سنجش بدو ورود کلاس اولیها است، گفت: ثبتنام دانشآموزان پایه اول ابتدایی از اول خرداد آغاز میشود، اما دانشآموزان میانپایه نیازی به ثبتنام دوباره ندارند.
مرتضوی در خصوص زمان ثبت نام دانشآموزان در مدارس برای سال تحصیلی جدید گفت: دانشآموزانی که میان پایه هستند نیاز به ثبت نام دوباره ندارند یعنی اگر در حال حاضر پایه اول متوسطه را در یک مدرسه درس میخوانند خودبه خود در پایه بعدی ثبتنام میشوند لذا والدین دغدغهای در این خصوص نداشته باشند مگر آنکه بخواهند منطقه جغرافیایی خود را تغییر دهند که در این صورت بنابر آدرس جدید باید ثبتنام کنند.
وی با بیان اینکه در بین مقاطع، اولویت با دانش آموزانی است که در حوزه جغرافیایی مدرسه مشغول به تحصیل هستند افزود: ثبت نام این دانشآموزان نیز انجام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در تیر ماه و مرداد ماه عوامل اجرایی مدرسه دوشنبه و چهارشنبه در مدارس حضور دارند.
مرتضوی با بیان اینکه در شهریور، عوامل اجرایی مدارس همه روزه حضور خواهند داشت و مشکلی در این باره وجود ندارد افزود: والدین میتوانند به مدارس مراجعه و ثبتنام فرزندانشان را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه والدین نگران ثبتنام فرزندانشان نباشند گفت: موظف هستیم تا آخرین دانشآموز را در مدارس دولتی ثبت نام کنیم.