مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از اجرای مرحله سیزدهم و چهاردهم برنامه ملی رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال در اردیبهشت سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، اشرفی با بیان اینکه این طرح با هدف حمایت تغذیه‌ای از کودکان دچار سوءتغذیه و ارتقای شاخص‌های سلامت کودکان اجرا می‌شود، گفت: در خراسان جنوبی سه هزار و ۸۶۷ کودک شناسایی شده‌اند که بر اساس بررسی‌ها و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سه هزار و ۴۷۹ کودک زیرپوشش این برنامه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در چارچوب اجرای مرحله سیزدهم و چهاردهم این برنامه، اعتبار مربوط به سبدغذایی کودکان مشمول در اردیبهشت سال جاری شارژ شده و فرآیند اجرایی طرح و اقلام سبد غذایی همانند مراحل قبل است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در این طرح، به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه، اعتبار مشخصی برای خرید اقلام غذایی مورد نیاز در اختیار خانوار‌های مشمول قرار می‌گیرد که این اعتبار از طریق طرح ملی کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار شارژ شده و امکان خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد فراهم است.

اشرفی افزود: شناسایی کودکان مشمول این برنامه در سال جاری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفاً بر اساس دهک درآمدی خانوار‌ها اقدام به شارژ اعتبار می‌کند؛ به‌گونه‌ای که خانوار‌های قرار گرفته در دهک‌های درآمدی یک تا هفت مشمول دریافت این حمایت می‌شوند.

به گفته وی اعتبار اختصاص یافته برای خانوار‌های دهک‌های درآمدی یک تا پنج به ازای هر کودک برای دو مرحله، دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده و برای خانوار‌های دهک‌های درآمدی شش و هفت نیز برای دو مرحله، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.