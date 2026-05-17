خلاقیت و تولید محصولات منحصربهفرد؛ رمز موفقیت در مشاغل خانگی
کارآفرین حوزه اشتغال خرد، در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز با تأکید بر نقش خلاقیت و کیفیت در موفقیت کسبوکارهای خانگی گفت: تولید محصولات منحصربهفرد و مبتنی بر هنر، میتواند زمینهساز توسعه بازار و ایجاد اشتغال گسترده شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
طاهره مسلمفر، کارآفرین حوزه اشتغال خرد، با حضور در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز، خلاقیت و نوآوری را از مهمترین عوامل موفقیت در مشاغل خانگی دانست و اظهار کرد: در کنار مشاغل خانگی باید محصولی تولید شود که کاملاً منحصربهفرد باشد. اگر بتوان با خلاقیت و هنر خاص، محصولی متفاوت ارائه کرد، بازار نیز بهطور قطع از آن استقبال خواهد کرد.
وی با اشاره به سابقه بیش از ۱۰ سال فعالیت خود در این حوزه افزود: در ابتدای مسیر با هدف تولید محصول و کسب درآمد فعالیت خود را آغاز کردم و در ابتدا بهتنهایی کار میکردم، اما بهتدریج تعداد نیروها افزایش یافت؛ ابتدا ۱۰ نفر، سپس ۵۰ نفر و اکنون پس از گذشت بیش از یک دهه، بیش از هزار نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند.
مسلمفر با بیان اینکه محصولات تولیدی این مجموعه برگرفته از هنر و صنایع دستی ایرانی است، تصریح کرد: محصولاتی که تولید میکنیم با الهام از هنر قالیبافی و بهصورت صنایعدستی طراحی شدهاند و توانستهایم علاوه بر تولید، در حوزه بازاریابی و عرضه آنها نیز موفق عمل کنیم.
این کارآفرین البرزی کیفیت را عامل اصلی ماندگاری در بازار دانست و گفت: محصولی در بازار موفق خواهد بود که از کیفیت مطلوب برخوردار باشد و در کنار آن، خلاقیت نیز یکی از مهمترین پارامترهای تأثیرگذار در جذب مخاطب و توسعه فروش به شمار میرود.