مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: هر یک درجه تغییر دمای وسایل سرمایشی، میتواند تا ۱۰ درصد کاهش مصرف برق را به همراه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اردشیر مذکوری در مراسم رونمایی از کتاب «خطمشی رفتاری از نظر تا عمل؛ شواهدی از بخشانرژی» با اشاره به اینکه یکی از مسائل اصلی کشور ناترازی در حوزه انرژی است، گفت: برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای انرژی باید از مجموعهای از راهکارها از جمله رویکردهای رفتاری در مدیریت مصرف استفاده کرد.
وی با معرفی وظایف شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: راهبری و پایش شبکه سراسری برق، تضمین امنیت و حفظ پایداری شبکه از مهمترین مأموریتهای این شرکت به شمار میرود.
مذکوری با تشریح برخی ویژگیهای شبکه سراسری برق کشور اظهار کرد: وسعت جغرافیایی شبکه، وجود حدود یک میلیون کیلومتر مدار خطوط انتقال و فوقتوزیع، ظرفیت نصب شده نیروگاهی حدود ۱۰۰ هزار مگاوات و ارتباط الکتریکی با هفت کشور همسایه از مهمترین مشخصههای این شبکه است.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به میزان مصرف برق در کشور گفت: در حالی که برخی کشورها با جمعیتی حدود ۳۰۰ میلیون نفر مصرف برق کمتری نسبت به ایران دارند، مدیریت مصرف در کشور ما از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با تأکید بر نقش علوم رفتاری در اصلاح الگوی مصرف برق تصریح کرد: در کشور ما بار سرمایشی بین ۳۳ تا ۳۵ هزار مگاوات برآورد میشود و هر یک درجه تغییر دما میتواند حدود ۱۰ درصد بر راندمان سیستمهای سرمایشی تأثیر بگذارد؛ بنابراین یک اقدام جمعی در این حوزه میتواند تا ۱۰ درصد کاهش مصرف برق را به همراه داشته باشد که نمونهای از تأثیر اقدامات رفتاری در مدیریت مصرف انرژی است.
مذکوری با اشاره به اهمیت تعامل میان دانشگاه، صنعت و نهادهای اجرایی گفت: بهرهگیری از مبانی نظری قوی، تجربیات جهانی و در عین حال توجه به شرایط بومی، ارزشها و فرهنگ جامعه میتواند به تدوین راهکارهای مؤثر و پایدار در حوزه انرژی کمک کند.