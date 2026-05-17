به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری در کلیه محور‌ها از اول خرداد تا شانزدهم از ساعت ۸:۳۰ صبح از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ صبح از طریق دفاتر مجاز فروش حضوری انجام خواهد شد.

گفته می‌شود؛ قیمت بلیت‌ها نیز تغییری نخواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

همچنین مسافران می‌توانند برای خرید بلیت‌های مورد نظر خود به تارنمای رجا به آدرس www.raja.ir یا با شماره ۱۵۳۹ تماس حاصل کنند.